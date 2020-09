(TEST) Marvel's Avengers (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Mardi 8 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tous en collants !

Toujours fou de super-héros, Sylvain a supplié qu'on le laisse tester le nouveau jeu Marvel's Avengers. A la base, tandis qu'il menaçait de s'immoler par le feu, on a été tenté de lui dire "chiche". Ne serait-ce que parce qu'après, c'est plus facile pour allumer le barbecue.Mais c'est quand il a finalement décidé de se jeter par le fenêtre et qu'il a enjambé la fenêtre qu'on a cédé. Mais juste parce que ma bagnole était garée en bas, hein...