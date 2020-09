- Fabio Rovazzi intègre Call of Duty

Publié le Mardi 8 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mais c'est qui ce type ?

Vous ne connaisez pas Fabio Rovazzi. Nous non plus. Donc, à la limite, on s'en fout un peu. Voire, en fait, on s'en bat les steaks grave. Mais bon. Fabio Rovazzi est un acteur, chanteur, auteur, réalisateur italien voire limite cuisinier électricien archéologue (pendant qu'on y est...).Et bien sachez que Fabio a prêté sa voix à un personnage de Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Modern Warfare, Morte.Euh... youpi ?Ouais, non, en fait, on s'en branle quand même grave.