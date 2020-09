- The Witcher 3: Wild Hunt débarque sur PS5 et Xbox One Series X

Publié le Lundi 7 septembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Syndrome de la Nintendo Switch

CD Projekt a annoncé la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt sur PS5 et Xbox One Series X, mais aussi une nouvelle mise à jour sur PC. Cette nouvelle édition bénéficiera d'améliorations graphiques, comme le ray tracing, mais aussi technique avec des temps de chargement plus courts. Le jeu de base est concerné, mais aussi tous les DLC et extensions.La bonne nouvelle c'est que si vous avez déjà la version PS4, Xbox One ou PC, une simple mise à jour gratuite permettra d'y jouer sur votre machine ou sur les nouvelles consoles, avec ces améliorations.Sinon, le jeu sera aussi disponible à l'achat.