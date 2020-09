- Doraemon Story of Seasons est sorti

Publié le Lundi 7 septembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de chat

Bandai Namco vient de sortir Doraemon Story of Seasons sur PS4.Il s'agira d'un mélange de Story of Seasons, dans lequel vous devez gérer une ferme, cultiver, chasser les insectes... mais dans l'univers de Doraemon, donc avec le chat-robot du XXIIème siècle, Nobita Nobi et tous leurs amis...Doraemon Story of Seasons est aussi, depuis plus longtemps, disponible sur PC et Nintendo Switch.