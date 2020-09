Publié le Lundi 7 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On le sait

Annoncé à grands renforts de pubs un peu partout dans le monde, s'affichant et 4X3 dans les bus, métros, sur les murs des boulangeries, cordonneries et boucheries chevalines, Marvel's Avengers est sorti.Le jeu est disponible sur PS4, Xbox One et PC.Le test est en cours et devrait arriver au plus vite, si Sylvain arrive à passer le premier niveau sans être bloqué sur la pastique de Black Widow.En attendant, donc, bande-annonce de lancement.