Publié le Samedi 5 septembre 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Deus Vult !

À quoi jouez-vous ce week-end ?

Bon, c’est avec le cœur déchiré que je vous livre la dernière news de mon stage. Eh oui chers lecteurs et lectrices, mon stage est fini, je vais pouvoir partir en vacances ! Juste le temps d’un week-end, c’est vrai, mais c’est déjà ça ! J'entends déjà les veuves éplorées crier à l'annonce mon départ. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez encore le plaisir de me lire dans les semaines qui viennent avec des tests que je vous prépare. Puis vous serez entre les bonnes mains, douces et gentilles, malgré le sang les recouvrant, de Cedric.Alors, cette semaine est sortie CK3, ou Crusader Kings 3, et je n’ai pu y jouer qu’une petite dizaine d’heures, et je compte bien gonfler ces statistiques de débutant ! Alors mon jeu du week-end est déjà tout choisi, il m’attend même au moment où je vous écris cette news. Oui, là, tout de suite, il est lancé et je ne m’arrêterai pas avant lundi, parce que comme on dit dans mon école : le sommeil est remplaçable ! Mais sinon vous :