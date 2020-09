- Dirt 5 repoussé à novembre

Publié le Mardi 8 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Branleurs !

Codemasters vient d'annoncer le report de Dirt 5 qui, finalement, sortira le 6 novembre prochain. Le jeu est toujours prévu sur PC, PS4 et Xbox One. Et il sortira aussi, plus tard, sur Xbox Series X et PS5.On vous passe le "besoin de temps pour faire le meilleur jeu possible"... "respect des joueurs"... "on vous aime tous"... qui masque une réalité moins reluisante : les développeurs n'ont rien branlé pendant le confinement et doivent donc mettre les bouchés doubles aujourd'hui.