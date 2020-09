Witch It : un jeu de... cache-cache

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Original

Signé Daedalic Entertainment, Witch it est un jeu de cache-cache déjà disponible en accès anticipé et qui débarque en version finale le 22 octobre prochain, via Steam...750 000 joueurs ont déjà testé le jeu dans lequel chasseurs et sorcières s'affrontent sur 15 cartes officielles.Les sorcières doivent se cacher et ont le pouvoir d'imiter des éléments du décor, tandis que les chasseurs les traquent et ont des accessoires pour les aider à dénicher les sorcières...