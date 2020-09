RollerCoaster Tycoon 3 en version complète sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sacs à vomi

Frontier Developments plc sortira RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition sur PC et Nintendo Switch le 24 septembre.Au menu, des visuels améliorés, des commandes optimisées ainsi que les DLCs Soaked! et Wild! inclus.On vous rappelle que le jeu vous propose de construire et gérer un parc d'attraction. Vous pourrez choisir entre plus de 300 types d’attractions, 500 pièces de décors, 60 magasins et services ainsi que 20 animaux à dresser.