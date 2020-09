War Mongrels : un jeu de de tactique sur la Seconde Guerre Mondiale

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'envers du décor

L'intrigue, grandement inspirée par l'Histoire, guide les joueurs à travers l'aventure de deux soldats de la Wehrmacht, des déserteurs devenus de féroces guérilleros. Leur équipe s'agrandit à mesure qu'ils rencontrent de nouveaux personnages qui soutiennent leur cause.

Développé par Destructive Creations et prévu pour 2021, War Mongrels est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X.L'action se déroule sur le front de l'est et s'inspire d'évènements réels.Vos personnages devront affronter des escouades nazies. Et le jeu est prévu en solo ou en coop.