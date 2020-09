Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est sorti

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Remastered RPG

Huit années après la sortie de Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning, THQ Nordic vient de sortir une version remasterisée du jeu sur PS4, Xbox One, et PC.Ce remastered propose une mise à jour graphique, une mise à jour des mécaniques de jeu, notamment le combat, afin de le rendre plus concorant avec les standards modernes. Il y a également du contenu qui a été rajouté.Ce RPG a été imaginé par l'auteur R.A. Salvatore, le créateur de Spawn, Todd McFarlane, et le lead designer d'Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston.