Crash Bandicoot 4: It's About Time s'offre une dÃ©mo

Publié le Mercredi 9 septembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Oui mais... pas pour tout le monde

Crash Bandicoot 4: It's About Time sortira le le 2 octobre sur PS4 et Xbox One. Toys For Bob, le développeur du jeu, a annoncé la sortie d'une démo pour le 16 septembre.Cette démo sera exclusive pour ceux qui auront précommandé le jeu.Pour rappel, il s'agit d'un vrai nouveau jeu, pas d'un remake, qui reprend l'histoire là où Crash 3 l'avait laissée. Neo Cortex, le Dr N. Tropy et Uka Uka sont restés bloquéssur une planète lointaine pendant des années. Jusqu'au jour où ils arrivent à à s'échapper, créant un trou béant dans le continuum espace-temps. Et les voilà de retour sur N. Sanity Island...