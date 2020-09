Xbox Series S et la Xbox Series X : date et prix

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bonne nouvelle

Microsoft a dévoilé la date de sortie et le prix de ses deux consoles. La Xbox Series S et la Xbox Series X seront disponibles le 10 novembre. Les précommandes débuteront le 22 septembre.Elles seront disponibles aux prix de : 299,99 euros pour la Xbox Series S et 499,99 euros pour la Xbox Series X.Les membres du Xbox Game Pass Ultimate ete du Xbox Game Pass pour PC bénéficieront en plus d’un abonnement EA Play, gratuitement, ce dès la fin de l'année.