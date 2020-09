Bartlow’s Dread Machine sort le 29 septembre

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sympa !

Jeu de tir twin-stick en modes solo ou coop, Bartlow’s Dread Machine est développé par Beep Games et édité par Tribetoy.Dans ce monde étrange à l'ambiance SF années 30, le président Teddy Roosevelt a été kidnappé. Vous allez pourchasser ses ravisseurs de New York à San Francisco, sur des bateaux, des trains, des autos... et utiliserez des armes futuristes.Le jeu est actuellement en accès anticipé et débarque en version finale le 29 septembre sur PC et Xbox One.