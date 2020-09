The Suicide of Rachel Foster est sorti sur PS4 et Xbox One

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Toi aussi tu aimes les jeunes filles ?

Thriller narratif, The Suicide of Rachel Foster raconte l'histoire de Nicole, une jeune femme chargée de vendre l’hôtel familial et tenter de vous racheter auprès de la famille de la jeune Rachel Foster, avec qui votre père avait une liaison.Coincée dans cet hôtel en compagnie d'Irving, un agent de la FEMA (Federal Emergency Management Agency dont le but est de prévenir et gérer les secours en cas de situation d'urgence) à cause d'un blizzard, vous allez découvrir les secrets les plus cachés de votre famille.Déjà sorti sur PC, et nous l'avions testé à l'époque, le jeu débarque désormais sur PS4 et Xbox One.