Call of Duty: Black Ops Cold War, découvrez le multijoueur

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça défonce

Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X. Et on ne sait pas quand sur PS5.Activision a dévoilé une nouvelle vidéo... ou plutôt une bande-annonce et une longue vidéo de gameplay en direct, sur le multijoueur du jeu.On commence par la bande-annonce. Et avec un petit Duran Duran, ça le fait bien.Quant à la vidéo de gameplay, c'est ici :