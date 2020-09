Dirt 5 vous emmène à New-York

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jour, j'irai avec toi (toutes les nuits déconner)

On vous annonçait cette semaine le report de Dirt 5 au 6 novembre sur PC, PS4 et Xbox One, et donc sans doute le 10 sur Xbox Series, puis à une date encore inconnue sur PS5.Aujourd'hui, Codemasters dévoile une nouvelle vidéo de son jeu, et vous montre Roosevelt Island, dans le mode Ice Breaker.Jusqu’à 12 joueurs peuvent s’affronter dans ce mode.