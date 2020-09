The Outer Worlds: Peril on Gorgon est sorti

Publié le Jeudi 10 septembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

On remet le couvert

Private Division et Obsidian Entertainment viennent de sortir le premier DLC de The Outer Worlds, baptisé Peril on Gorgon. Il s'agit du premier DLC, sur les deux prévus, contenus dans le Pass. Vous pouvez aussi l'acheter individuellement.Cette extension vous envoie sur Gorgon, un astéroïde sur lequel un ancien labo scientifique a tenté de créer l'Adrena-Time, un sérum capable d'améliorer la santé et la productivité des ouvriers.Et puis, tout est parti en couilles...