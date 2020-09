Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint : la mise à jour 3.0 pour le 15 septembre

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit !

Ubisoft a annoncé la sortie de la mise à jour 3.0 de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint pour le 15 septembre. Cette mise à jour gratuite ajoute un nouvel arc narratif, une nouvelle classe de personnage et des mises à jour PvP.Ce nouvel arc narratif débute avec le personnage de Trey Stone qui demande aux Raven's Rocks, un groupe séparatiste russe, et à leurs agents, les Bodarks, de lancer des attaques terroristes aux USA à base de gaz neurotoxique. Il va donc falloir retourner au charbon pour leur péter les dents.La nouvelle classe de personnage est la classe de l'éclaireur. Il permet notamment de piloter un drone.Enfin, la mise à jour PvP ajoute une nouvelle carte et 3 nouvelles missions.