Tom Clancy’s Rainbow Six Siege annoncé sur PS5 et Xbox Series X

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça pour une surprise...

Ubisoft a annoncé la sortie de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu sortira en fin d'année et tournera en 4K et 120 FPS.Il sera proposé au même prix que sur les consoles actuelles et si vous le possédez sur PS4 et Xbox One, le portage sur les nouvelles consoles sera gratuit, avec l'assurance de garder ses personnages et leur progression.Le jeu sera crossplatform et permettra aux joueurs sur consoles ancienne génération d'affronter ceux sur la nouvelle génération.Enfin, pour conclure, sachez que « L’Opération Shadow Legacy », la Saison 3 de l’Année 5 est désormais disponible. Cette nouvelle saison introduit un nouvel agent : Sam “Zero” Fisher de la série Splinter Cell, une refonte de la carte Chalet et plusieurs modifications de gameplay.