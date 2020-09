Le Tamarin est lâché sur PC et PS4

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 10:30:00 par Walid Hamadi

Un coup de patte dans la fourmilière

"Le terme tamarin est un nom vernaculaire porté par plusieurs espèces de singes du continent américain (les Platyrrhini) de la famille des Callitrichidae. Ce terme probablement d'origine tupi1 est ambigu, car il est à la fois utilisé dans les noms vernaculaires de plusieurs espèces du genre Saguinus, mais il peut désigner génériquement l'ensemble de ce genre qui inclut les pinchés, le Callimico et les petits singe-lion appelé aussi tamarin lions." Selon Wikipedia.Et pour les anciens du studio Rare, c'est un singe tout mignon dans un Metroivania qui bute des fourmis pour sauver ses amis et surtout l'environnement. Ce jeu de plateforme 3D aux couleurs chatoyantes promet aussi des phases de shoot pour buter de la fourmi envahissante dans des niveaux designés par des artistes ayant travaillé sur Donkey Kong 64, Battletoads, Diddy Kong et Banjo-Kazooie. Rien que ça. La musique, elle, est faite par David Wise, le compositeur des thèmes de Donkey Kong Country et Starfox Adventures.Reste à voir si ces gros noms de Chameleon Games ont réussi leur retour sur PS4 et PC avec Tamarin qui est achetable dès maintenant pour 39,99 €.