- Immortals Fenyx Rising (Gods & Monsters) pour le 3 décembre

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Pigeon Vole

Ubisoft a annoncé la sortie d'Immortals Fenyx Rising, anciennement intitulé Gods & Monsters, pour le 3 décembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Développé par Ubisoft Québec, le jeu est une nouvelle franchise qui vous place dans la peau de Fenyx, une demi-déesse avec des ailes, et qui va tenter de sauver les dieux Grecs frappés par une malédiction.Il s'agira d'un jeu d'action-aventure. Au menu, de la grimpette, des combats épiques contre plein de gros monstres mythologiques, et des Dieux. Plein de Dieux. Et des titans. Et des jupettes.