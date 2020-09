- Riders Republic, une nouvelle franchise d'Ubisoft

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 11:20:00 par Riwan Hervouet

Du jamais vu !

Ubisoft est fièr de nous présenter sa nouvelle franchise : Riders Republic ! Rien de neuf cependant : Riders Republic est un jeu qui vous propose de faire du ski, du snowboard, du wingsuit, du parapente… Oh attendez, mais vous connaissez déjà, c’est Steep !Non, mais je suis mauvaise langue, ils ont rajouté des décors plus variés (du désert et des forêts en plus), et la discipline extraordinaire du VTT. Ils proposent également des courses avec jusqu’à 50 joueurs à l’écran, ce qui peut être rigolo.Le jeu sera disponible le 25 février 2021, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X et S, Stadia, et PC. Il est déjà disponible à la précommande avec plusieurs offres : l’édition Standard pour 59,99 €, l’édition Gold pour avoir le Pass 1 an pour 99,99 €, et l’édition Ultimate pour avoir en plus de tout le reste 4 packs de cosmétique pour 109,99 €.