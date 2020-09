- Watch Dogs Legion a du contenu suplémentaire inédit !

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Attention c'est du jamais vu !

Grande nouvelle (ou pas), reçue directement de chez Ubisoft ! Aiden Pearce, le protagoniste du 1er Watch Dog, sera jouable dans un arc inédit dans Watch Dogs : Legion.Malheureusement, il ne sera disponible que via un DLC, avec 3 autres héros uniques, des missions DeadSpec, et 2 arcs narratifs. Une mission spéciale consistera à faire du placement produit pour le nouveau titre de Stormzy : Rainfall, tiré de son nouvel album. Passionnant...Le jeu sera disponible le 29 octobre sur Xbox One, PS4, Stadia, et PC. Puis le 10 novembre sur PS5, et sur Xbox Serie X et S. Le jeu coûtera entre 59,99 € et 119,99 €, dépendamment de l’édition choisie.