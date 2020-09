- Bake 'n Switch, un nouveau challenger sur le Nintendo E-Shop

Publié le Vendredi 11 septembre 2020 à 11:50:00 par Louis Vitrant

Ça va distribuer des pains

Bake 'n Switch est un jeu d'action à la direction artistique très "nintendoesque". Jouable en solo comme un multijoueur (coop et PvP), chaque joueur incarne un... pâtissier (parmi 6 proposés) aux compétences uniques. Vous devrez faire face à vos ennemis, les "Moisis" et faire cuire un maximum de "Pâtons" sur plusieurs niveaux proposés.Pour rappel, vous pourrez, jusqu’à 4 joueurs. Le jeu propose jusqu’à 100 niveaux différents, 7 types d’animaux de pâte, deux combats de boss, et une douzaine d’ennemis.Le jeu est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch pour 29,99 €.Voici le trailer du jeu :