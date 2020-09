Commander '85 annoncé sur PC et Xbox One

Publié le Lundi 14 septembre 2020 à 09:45:00 par Louis Vitrant

Une expérience narrative entre thriller et SF





Commander '85 a de quoi titiller notre intérêt. Prenant place dans les années 1980, nous serons au commandes d'un micro-ordinateur type Commodore avec lequel nous aurons à interagir afin d'avancer et d'écrire sa propre histoire.En effet, la narration du jeu se base principalement sur un système de choix, nous permettant de vivre une histoire qui nous est la plus proche. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations mais l'esthétique du jeu nous donne plutôt envie. Le jeu est annoncé pour le 30 Septembre sur PC et Xbox One !