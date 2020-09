Ça ne sent pas bon pour Spacebase Startopia

Publié le Lundi 14 septembre 2020 à 09:30:00 par Louis Vitrant

Un lancement de fusée reporté

L'éditeur Kalypso Media, spécialisé dans les jeux de stratégie, a annoncé hier, le report de son prochain titre Spacebase Startopia au Printemps 2021, toujours prévu pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch !Spacebase Startopia est un jeu de gestion dans un univers de science-fiction, où nous aurons à construire et développer une base spatiale. Le jeu comportera plusieurs modes, tels une campagne solo d'une durée de 10h, d'un mode "Bac à Sable" pour les plus aventureux d'entre nous, etc...En espérant que ce report puisse être réellement bénéfique au titre...