- Stargaze, un jeu VR inspiré du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry

Publié le Lundi 14 septembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Dessine-moi un thon mou

Bon. A la base, newser sur un jeu VR uniquement destiné au PC, puisque celui est prévu sur Oculus Rift, Valve Index, HTC Vive et Windows Mixed Reality pour la fin de l'année, ça ne me branche pas vraiment. Disons que faire une news pour deux ou trois types qui ont de l'argent à foutre, et pas qu'un peu quand on voit le prix des équipements PC, dans une technologie mal pensée et mal maîtrisée, ça relève plus de la perte de temps que du réel intérêt.Mais bon. Là, c'est inspiré du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, alors on va faire un effort. Même si c'est très (très très) librement inspiré, hein.Dans le jeu, vous allez braquer votre téléscope vers des planètes inconnues. A vous de trouver les bonnes perspectives, les bons angles d'observation, de prendre des photos, de prendre des notes... et de coller tout ça dans votre livre de recherche dans le but de découvrir le but ultime de l'univers.De nouvelles espèces sont à découvrir, des phénomènes inattendus et inexpliqués... le tout sans bouger de votre observatoire.Avouez que ça fait... euh... rêver ? Le jeu est attendu, par deux ou trois péquins, donc, pour la fin de l'année.