- RPG Maker MV est désormais disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 14 septembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Faut-il vraiment s'en réjouir ?

NIS America vient de sortir RPG Maker MV sur PS4 et Nintendo Switch. On a quand même du mal à déboucher le champagne pour fêter ça. Parce que je vous rappelle que RPG Maker MV n'est pas un jeu, mais un logiciel qui vous permet de créer votre propose JRPG.De nombreux éléments, de nombreuses possibilités, de nombreuses ambiances permettent de façonner pas à pas un JRPG à son image, selon ses goûts. Que ce soit une aventure Heroïc-Fantasy, une histoire moderne, une histoire SF... RPG Maker MV propose d'innombrables options pour créer son scénario, ses graphismes, son atmosphère.Et vous pourrez ensuite le partager avec le monde entier.Il faut donc se préparer à être inondé de milliers de jeux de merde, écrits avec les pieds, et sans aucun intérêt, qui seront autant de coups de couteaux dans un Bescherelle.Je vous hais déjà avant même d'avoir aperçu la moindre de vos créations.