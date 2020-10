- Game & Watch, le retour

Publié le Lundi 12 octobre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ouch !

Véritable révolution dans les années 80, pour toute une génération qui a enfin eu de quoi s'occuper pendant des heures durant les longs trajets en voiture et ainsi éviter de s'embrouiller avec ses frères et soeurs, ce qui menait inmmanquablement à recevoir une raclée, la bagnole stationnée en vrac sur le bord de laroute, les Game & Watch font leur retour.Nintendo a annoncé la sortie, pour le 13 novembre, d'un Game & Watch Super Mario Bros inédit. Il s'agira de jouer, sur écran couleur, à Super Mario Bros 2 (ou The Lost Levels si vous préférez). Un équivalent du Game & Watch Ball sera également inclus, mais avec Mario en personnage.Ce nouveau Game & Watch sort pour fêter les 35 ans de Super Mario. Il sera vendu 50 €. Ah oui, quand même...