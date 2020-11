- Dieselpunk Wars : machines de guerre

Publié le Mardi 17 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Baston à tous les étages

Jeu complètement barré, Dieselpunk Wars est un mélange de construction et de combat. A l'aide de plus de 300 éléments de machines, vous allez construire un engin de guerre, qu'il soit roulant, volant ou flottant. Vous allez explorer un monde inconnu et vous frotter aux ennemis bien décidés à vous démembrer la machine.Chaque munition a sa propre ballistique, avec un système de pénétration, donc de résistance des objets, mais aussi un système de ricochet si le projectile ne traverse pas sa cible.Le jeu sort dans deux jours, via Steam . L'occasion de le découvrir sous toutes les coutures, via trois vidéos.