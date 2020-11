Publié le Lundi 16 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Alors on flingue ?

Le jeu Call of Duty: Black Ops Cold War est maintenant disponible sur PC, PS4, PS5 (enfin il le sera le 19 novembre), Xbox One et Xbox Series.Pour rappel, le jeu vous entraîne dans les années 80, en pleine conspiration durant la Guerre Froide.Le jeu proposera une campagne solo mais aussi, bien évidemment, un gros multijoueur, ains qu'un mode zombie.On est sur le test, on vous en reparle vite.