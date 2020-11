Kingdom Hearts Melody of Memory est disponible sur PS4, Xbox One et Switch

Publié le Lundi 16 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Alors on danse ?

Square Enix Ltd. et Disney viennent de sortir Kingdom Hearts Melody of Memory sur PS4 et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu de rythme et d'action, tirée de la célèbre franchise Kingdom Hearts.Les joueurs vont s'affronter sur les pistes composées par la compositrice Yoko Shimomura et des classiques de Disney, dont "Let It Go" et "Under the Sea".Solo, coop local ou multi en ligne, plus de 140 pistes sont proposées dans le jeu.