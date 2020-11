Gog.com, les soldes du week-end

Publié le Samedi 14 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'aventure, c'est l'aventure

Higurashi When They Cry Hou - Ch.3 Tatarigoroshi

15 Days

Life is Strange: Before the Storm - Deluxe Edition est à 4,99 €

Graveyard Keeper OST

Quern - Undying Thoughts

Les Chevaliers de Baphomet II : Les Boucliers de Quetzalcoatl est à 2,09 €



Les Chevaliers de Baphomet : Le manuscrit de Voynich est à 2,09 €

Runaway: A Road Adventure est à 1,79 €

Jack Orlando: A Cinematic Adventure - Director's Cut

Tex Murphy: Mean Streets + Martian Memorandum

Tex Murphy: Under a Killing Moon

Tex Murphy: The Pandora Directive

Tex Murphy: Overseer

Dark Fall: The Journal

Dark Fall 2: Lights Out

Sherlock Holmes: Secret of the Silver Earring est à 1,29 €

Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut est à 2,09 €



Les Chevaliers De Baphomet : Les Gardiens du Temple de Salomon est à 2,09 €



Runaway 2: The Dream of the Turtle est à 1,79 €



Runaway 3: A Twist of Fate est à 1,79 €

Nancy Drew: Curse of Blackmoor Manor

Cognition: Game of the Year Edition

Les Chevaliers de Baphomet : La Malédiction du Serpent est à 2,09 €

Gone Home

The Sojourn - Upgrade to Digital Deluxe

The Darkside Detective

The Council

Rainswept Original Soundtrack

Jenny LeClue - Detectivu

Ever Forward

Thimbleweed Park

Umineko When They Cry - Question Arcs

The Sojourn Digital Deluxe Edition

Bear With Me: The Complete Collection

Higurashi When They Cry Hou - Ch.2 Watanagashi

The Sojourn Gold Bundle

Hot Tin Roof: The Cat That Wore A Fedora

Lake Ridden

Lake Ridden OST

Overclocked: Thérapie de Choc

Tacoma

Yesterday est à 2,59 €

Sherlock Holmes: The Awakened - Remastered est à 1,29 €



Sherlock Holmes versus Jack the Ripper est à 1,29 €



Sherlock Holmes: Nemesis - Remastered est à 1,29 €

Creaks Soundtrack + Art Book

Conarium OST

The Mystery of the Druids

Conarium

Higurashi When They Cry Hou - Ch.6 Tsumihoroboshi

The Sexy Brutale

Creaks

Higurashi When They Cry Hou - Ch.5 Meakashi

Umineko When They Cry - Answer Arcs

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments est à 4,50 €

Graveyard Keeper - Stranger Sins

Quern - Undying Thoughts (Original Soundtrack)

Memoranda

Detective Gallo

The Raven Remastered

Une Poupée Pleine Aux As

Graveyard Keeper

The Sojourn

London Detective Mysteria

Thimbleweed Park - Ransome Unbeeped

Minit

Higurashi When They Cry Hou - Ch.4 Himatsubushi

Life is Strange: Complete Season est à 3,99 €

London Detective Mysteria - Soundtrack

Higurashi When They Cry Hou - Ch.7 Minagoroshi

Rainswept

Graveyard Keeper Artbook

Higurashi When They Cry Hou - Ch.8 Matsuribayashi

Creaks Collector's Edition

The Occupation

Life is Strange: Before the Storm est à 3,39 €

Life is Strange: Before the Storm - Deluxe Edition Upgrade

The Sojourn Soundtrack

Full Throttle Remastered est à 7,49 €



Grim Fandango Remastered est à 6,99 €

Tales of Maj'Eyal: Forbidden Cults

Nova Drift OST

Streets of Rogue Soundtrack

Battle Planet - Judgement Day

Atomicrops

Sundered® : Édition surnaturelle

Streets of Rogue Character Pack

Fury Unleashed Soundtrack

Sword of the Stars: The Pit Osmium Edition

Sword of the Stars: The Pit Osmium Edition - The Pilgrim

Bionic Dues

Desktop Dungeons Enhanced Edition

Desktop Dungeons Goatperson

Sword of the Stars: The Pit Osmium Edition - Juggernaut

Tales of Maj'Eyal

Tales of Maj'Eyal: Ashes of Urh'Rok

HYPERGUN

Iris and the Giant

The Making of Streets of Rogue

Tangledeep - Dawn of Dragons

For The King

Fate Hunters

Sword of the Stars: The Pit Osmium Edition - Necromancer

The Swindle

Tales of Maj'Eyal: Embers of Rage

Tangledeep + Legend of Shara + Soundtrack

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Fury Unleashed

Streets of Rogue

Tangledeep

Nova DriftEN DEV

Tangledeep ~ Arrange ~ Soundtrack

Neon Abyss

Tangledeep Original Soundtrack

Space Robinson: Hardcore Roguelike Action

Asura: Vengeance Edition

Atomicrops Deluxe Edition

Planetary Dustoff

Nova Drift Game & SoundtrackEN DEV

Colt Canyon - Soundtrack

Gordian QuestEN DEV

Tangledeep + Legend of Shara

Colt Canyon

Tangledeep - Legend of Shara

Rogue Wizards

Space Robinson Original Soundtrack

Sword of the Stars: The Pit Osmium Edition - Healer

Tyranny - Standard Edition

Tyranny - Deluxe Edition

Tyranny - Bastard's Wound

Tyranny - Portrait Pack

Tyranny - Official Soundtrack Deluxe Edition

Tyranny - Tales from the Tiers

Tyranny - Deluxe Edition Upgrade

Tyranny - Gold Edition

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: The White March - Part I

Pillars of Eternity: The White March - Expansion Pass

Pillars of Eternity: The White March - Part II

Stellaris: Leviathans Story Pack

Stellaris: Distant Stars Story Pack

Stellaris: Synthetic Dawn Story Pack

Stellaris: MegaCorp

Stellaris: Lithoids Species Pack

Stellaris

Stellaris: Galaxy Edition

Stellaris: Federations

Stellaris: Complete Soundtrack

Stellaris: Galaxy Edition Upgrade Pack

Stellaris: Utopia

Stellaris: Apocalypse

Stellaris: Plantoids Species Pack

Stellaris: Humanoids Species Pack

Stellaris: Ancient Relics Story Pack



Age of Wonders

Age of Wonders 2: The Wizard's Throne

Age of Wonders: Shadow Magic

Age of Wonders 3 - Deluxe Edition Upgrade

Age of Wonders 3

Age of Wonders 3 Deluxe Edition

Age of Wonders 3 - Golden Realms

Age of Wonders 3 - Eternal Lords

Age of Wonders: Planetfall - Season Pass

Age of Wonders: Planetfall - Deluxe Edition

Age of Wonders: Planetfall - Invasions

Age of Wonders: Planetfall - Deluxe Edition Content Pack

Age of Wonders: Planetfall

Age of Wonders: Planetfall - Revelations

Age of Wonders: Planetfall - Pre-Order Content Pack

Age of Wonders: Planetfall - Premium Edition

Battlestar Galactica Deadlock: Anabasis

Battlestar Galactica Deadlock: Reinforcement Pack

Battlestar Galactica Deadlock: Ghost Fleet Offensive

Battlestar Galactica Deadlock

Battlestar Galactica Deadlock: Sin and Sacrifice

Battlestar Galactica Deadlock: The Broken Alliance

Battlestar Galactica Deadlock: Resurrection

Warhammer 40,000: Gladius - Tyranids

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Lord of Skulls

Warhammer 40,000: Gladius - Assault Pack

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War - Soundtrack + Wallpapers

Warhammer 40,000: Gladius - T'au

Warhammer 40,000: Gladius - Fortification Pack

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

Warhammer 40,000: Gladius – Chaos Space Marines

Ne vous laissez pas forcément abuser par la longue liste de jeux en soldes sur Gog.com. Il n'y a pas forcément énormément de bons jeux ou bons plans, niveau rapport qualité/prix, cette semaine.Pour autant, on vous a sélectionné un bon petit paquet de jeux très très intéressants, toujours mis en gras dans la liste. Cela concerne uniquement des jeux d'aventure. Mais de bons jeux.Les soldes de la mi-semaine Les soldes de la semaine Les jeux Tyranny sont en soldes :Les jeux Pillars of Eternity sont en soldes :Les jeux Stellaris sont en soldes :Les jeux Age of Wonders sont en soldes :Les jeux Battlestar Galactica sont en soldes :Les jeux Warhammer 40,000 Gladius sont en soldes :