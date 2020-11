- Just Dance 2021 est sorti !

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Il est temps de faire fondre toute cette graisse

“Flash (Just Dance version)” de Bilal Hassani, avec Sulivan Gwed, Paola Locatelli et Sundy Jules “Rain On Me” de Lady Gaga & Ariana Grande “Adore You” de Harry Styles “Ice Cream” de BLACKPINK x Selena Gomez “Say So” de Doja Cat “Kick It” de NCT 127 “Rare” de Selena Gomez “The Other Side (from Trolls World Tour)” de SZA & Justin Timberlake “Volar” de Lele Pons Ft. Susan Diaz et Victor Cardenas “YO LE LLEGO” de J Balvin, Bad Bunny “You’ve Got A Friend In Me” issu du film Toy Story de Disney Pixar “Señorita” de Shawn Mendes & Camila Cabello “Blinding Lights” de The Weeknd “Without Me” d’Eminem “Dance Monkey” de Tones And I “Que Tire Pa Lante” de Daddy Yankee “Don’t Start Now” de Dua Lipa “Temperature” de Sean Paul “Feel Special” de TWICE “Juice” de Lizzo “all the good girls go to hell” de Billie Eilish “Yameen Yasar” de DJ Absi “UNO” de Little Big “Paca Dance” de la marque Just Dance “Magenta Riddim” de DJ Snake “Lacrimosa” d’Apashe “Kulikitaka” de Toño Rosario “Joone Khodet” de Black Cats “Get Get Down” de Paul Johnson “Georgia” de Tiggs Da Author “Buscando” de GTA & Jenn Morel “Alexandrie Alexandra” de Jérôme Francis “In The Navy” de The Sunlight Shakers “Zenit” de ONUKA “Heat Seeker” de DREAMERS “Till The World Ends” de The Girly Team “The Weekend” de Michael Gray “Samba de Janeiro” d’Ultraclub 90 “Runaway (U & I)” de Galantis “Bailando” de Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy “Dibby Dibby Sound” de DJ Fresh & Jay Fay Ft. Ms Dynamite “Boy, You Can Keep It” d’Alex Newell

Just Dance 2021 est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il le sera dès le 24 novembre sur PS5 et Xbox Series.42 nouvelles chansons, plus de 6000 titres via Just Dance Unlimited... que dire de plus ?Allez, bougez votre gros cul confiné.