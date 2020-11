- Handball 21 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One

Publié le Vendredi 13 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

P'tite baballe

Nacon et Eko Software viennent de sortir Handball 21. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de... oui, bon, vous avez compris, quoi.Le jeu propose 129 équipes dans 8 ligues européennes pour un total de 2299 joueurs officiels, alors que franchement, c'était si dur que ça d'arriver aux 2300 pour faire un compte rond, bordel ?On retrouvera des stars du hand comme Nikola Karabatic, Fabian Wiede ou encore Mikkel Hansen. Plusieurs modes de jeux seront disponibles, comme My Squad pour créer sa propre équipe, le mode Solo, le mode Championnat ou encore le mode Multi.