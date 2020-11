Assassin's Creed Valhalla est sorti

Publié le Jeudi 12 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Nous, on a aimé

La quête « La Légende de Beowulf » : dans cette quête exclusive, les joueurs découvriront la monstrueuse vérité qui se cache derrière la Légende de Beowulf. Elle sera disponible dès le lancement du jeu.

La première extension – La Colère des Druides (disponible au printemps 2021) : dans cette nouvelle aventure, les joueurs se rendront en Irlande pour percer les secrets d’un ancien et mystérieux culte druidique en traquant et en retrouvant tous ses membres. Plongés dans les mythes et le folklore gaéliques, les joueurs devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et des paysages éblouissants, tout en gagnant de l'influence auprès des rois gaéliques.

La deuxième extension – Le Siège de Paris (disponible à l’été 2021) : dans Le Siège de Paris, les joueurs auront la chance de revivre la bataille la plus ambitieuse de l’Histoire des Vikings et de rencontrer des personnages historiques clés d’une France déchirée par la guerre. Au cours de ce moment historique, les joueurs devront infiltrer la ville fortifiée de Paris et la Seine au cours d’un siège prolongé, découvrir les secrets de l’ennemi et former des alliances stratégiques afin d’assurer l’avenir de leur clan.

Allez, pour le plaisir, on partage avec vous la bande-annonce de lancement du tout nouveau Assassin's Creed Valhalla. Le jeu est sorti sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et sortira sur PS5 dès la disponibilité de la console, soit le 19 novembre.On vous renvoie aussi sur notre test , paru en début de semaine.Enfin, sachez que le Season Pass est désormais disponible et proposera deux extensions au jeu, ainsi qu'une quête exclusive, accessible dès à présent.