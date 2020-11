Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, nos premières impressions

Publié le Mercredi 11 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Guerre épée

Frappé par sa femme qui l'oblige, qui plus est, à dormir au pied du lit "pour qu'il soit plus rapidement debout quand le bébé pleure", bébé qui systématiquement lui vomit dessus quand il le prend dans ses bras, ignoré par sa fille et haï par son beau-fils qui lui crache dessus dès qu'il le croise, Vincent a une vie un tantinet compliquée. Même ses poules l'attaquent quand il passe à proximité.Du coup, Vincent a besoin d'exutoire et d'évasion.Il est donc actuellement sur le test d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un jeu dans lequel il faut cogner sans réfléchir.Il nous livre ses premières impressions...