Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Semaine après semaine, on vous livre le top des ventes de jeux vidéo fourni par le le SELL. Il s'agit de la 44ème semaine du top des ventes de jeux en France.Encore une fois, pas grand changement cette semaine. On notera juste l'arrivée de Watch Dogs Legion qui vient momentanément se placer dans le top 5, et qui devrait rapidement être remplacé, d'ici une ou deux semaines. Bref, pas de quoi sortir le champagne et les feux d'artifice.Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre :