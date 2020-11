- XIII sort aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

XIII un 10

Manquant cruellement d'imagination, Microids a décidé de sortir le remake de XIII ce mardi 10 novembre. Alors que merde, dans trois jours, ça aurait eu plus de gueule et, en plus, ce sera un vendredi.XIII, le remake, sera donc disponible sur PC, PS4 et Xbox One dans la journée et sortira sur Nintendo Switch en 2021. Il s'agit d'une remise à niveau du jeu sorti il y a 17 ans sur PS2, Xbox, PC et GameCube.Ah, et on peut quand même préciser, au cas où votre niveau de culture est proche de celui d'une huître, qu'il s'agit d'un jeu tiré de la BD éponyme.