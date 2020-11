- World of Tanks offre 7 jours premium à tous ses joueurs

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Cadeau !

Parfois, on a besoin de petits cadeaux pour supporter un peu mieux une année de merde. Et puis, ce genre de petites attentions, ça fait toujours plaisir.Wargaming a décidé d'offrir 7 jours de compte Premium à tous ses joueurs.Pour cela, il suffit d'utiliser le code, valable pour les nouveaux comme pour les anciens inscrits.Toutes les infos sont précisées sur cette page Côté avantages, le compte premium vous offre un bonus d'expérience, un stock de réserve, des missions prémium et j'en passe. Toutes les infos sont à découvrir sur le site officiel