- Tropico 6 - Nintendo Switch Edition est sorti

Publié le Lundi 9 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mojito !

Déjà testé dans nos colonnes il y a quelques temps, lors de sa sortie sur PC, PS4 et Xbox One, Tropico 6 s'offre une Nintendo Switch Edition, dès à présent disponbile.On vous rappelle l'idée du jeu : diriger, gérer, construire, administrer votre île à la manière d'un dictateur. Et ce sur plusieurs générations.Cette édition Switch comprend trois bonus totalement extraordinaires: un palais exclusif à personnaliser, une mare à flamants roses et un costume de touriste...