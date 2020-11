- Seven Knights - Time Wanderer est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 9 novembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Jouez avec Vanessa...

Seven Knights - Time Wanderer raconte l'histoire du huitième membre des Seven Knights, qui porte le nom de Vanessa. Elle est accompagnée d’un instrument magique, un... sablier sensible du nom de Sandy. Perdue dans l'espace et le temps, Vanessa va tenter de rentrer chez elle.Le jeu, un JRPG, est déjà sorti sur mobiles il y a quelques temps. Il vient de débarquer sur Nintendo Switch. Vous le trouverez sur le Nintendo eShop au prix de 19,99 €.15 personnages sont jouables, dans ce jeu qui se déroule au tour par tour pour ses combats, alors que vous dirigerez une escouade de 5 héros.