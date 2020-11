- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vous offre une Thaïlandaise

Publié le Lundi 9 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et ça vous étonne ?

La saison 4 de l'Année 5 (on s'y perd, hein ?) de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege s'intitule Opération Neon Dawn. Elle est disponible dès aujourd'hui, sur PC exclusivement, sur les serveurs tests, avant d'être déployés plus largement dans les prochaines semaines.Au menu, un nouvel agent thailandais, Aruni. Equipée d'un nouveau gadget, elle peut déployer des portails laser sur lesmurs, portes et fenêtres qui causent des dégâts aux adversaires mais sont inoffensifs pour les alliés. Elle est équipée d'un P10 RONI ou d'un MK 14 EBR comme arme principale et d'un PRB 92 comme arme secondaire.La carte Gratte-ciel a également été revue.Et ce sont deux vidéos qui vous présentent cette nouvelle saison.