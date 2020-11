Gog.com, les soldes du week-end

Publié le Samedi 7 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petite semaine

BioShock™ 2 Remastered

Bioshock Infinite Complete Edition

BioShock Remastered

Nex Machina

Neon Chrome Original Soundtrack

Neon Chrome

Parkan: The Imperial Chronicles

Blake Stone: Aliens of Gold

Blake Stone: Planet Strike

Rise of the Triad: Dark War

Expendable

Incoming + Incoming Forces

Mobile Forces

AquaNox

AquaNox 2: Revelation

Blood 2: The Blood Group

Freedom Force vs. the 3rd Reich

Independence War 2: Edge of Chaos

Chaser

Alien Shooter + Expansions

Shadowgrounds

Catacombs Pack

Rise of the Triad (2013)

Ring Runner: Flight of the Sages

Shadowgrounds Survivor

Zombie Shooter

Zombie Shooter 2

Redline

Nosferatu: Wrath of Malachi

Hidden & Dangerous Action Pack

The Suffering

Tokyo 42

JYDGE

Warhammer 40,000: Fire Warrior

Paranautical Activity Deluxe Atonement Edition

F.E.A.R. Platinum

F.E.A.R. 2: Project Origin + Reborn

Venom. Codename: Outbreak

FireStarter

Freedom Force

Eradicator

Subterrain

Project Warlock

SYNTHETIK: Legion Rising

Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire

The Suffering: Ties That Bind

Tokyo 42 - Smaceshi's Castles

Blazing Chrome

Neon Chrome Deluxe Edition

WARSAW

Neon Chrome - Arena

Devil Daggers

Stranglehold

Xeno Crisis

SYNTHETIK - Supporter Pack

Hellmut: The Badass from Hell

Sine Mora EX

EPIC + Inferno Bundle

Immortal Redneck

Ion Fury

ECHO

Serment - Contract with a Devil

West of Loathing

Pizza Connection 2

Pizza Connection

Worms United

Worms 2

Leisure Suit Larry

WORMS FORTS : ÉTAT DE SIÈGE

Jack Keane 2: The Fire Within

Leisure Suit Larry: Reloaded

Jack Keane

Cognition: Game of the Year Edition

Jazzpunk: Director's Cut

The Dream Machine

Trüberbrook

Worms W.M.D

Demetrios - The BIG Cynical Adventure

Pizza Connection 3

Supreme League of Patriots: Season Pass

Worms World Party Remastered

Cornerstone: The Song of Tyrim

Day of the Tentacle Remastered

Kathy Rain

Worms: Armageddon

Endzone - A World ApartEN DEV

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry Artbook & Soundtrack

Endzone - A World Apart Save the World EditionEN DEV

S.W.I.N.E. HD Remaster

Jazzpunk: Flavour Nexus

Oh...Sir!! The Insult Simulator

Attack of the Earthlings

Whispers of a Machine

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry

The Journey Down Trilogy

Ancestors Legacy

Blackhole

Company of Crime

Death to Spies

Faces of War

Fantasy Wars

IL-2 Sturmovik 1946

Men of War

Men of War Vietnam

NecroVision

UFO Aftermath

Nouveau week-end de soldes pour Gog.com, comme tous les week-ends. C'est toujours l'occasion de tomber sur quelques pépites, quelques jeux incontournables, quelques "Good Old Games" comme le signifie le nom du site.On vous laisse découvrir les jeux en promotion cette semaine. Comme d'habitude, on vous a mis nos préférences en gras. Vous en faites ce que vous voulez, on s'en fout, on donne juste notre avis.Voici la liste...Les jeux en soldes cette semaine Les jeux en soldes à la mi-semaine Les jeux 1C sont en soldes :Et bien d'autres encore...