(TEST) HyperBrawl Tournament (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 6 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Où qu'elle est la baballe ?

Vincent est confus. La dernière fois qu'il s'est promené dans les champs, il s'est mis à courir sans raison derrière un lapin. Vincent est confus. Quand sa fille joue à la balle dans le jardin, il se met à sauter partout pour l'attraper. Vincent est confus. Sa femme lui a acheté un collier et lui demande parfois de se promener tout nu à quatre pattes autour du lit. Vincent est confus. La dernière fois qu'il faisait une sieste allongé sur le canapé, il est tombé par terre en essayant de se lécher les couilles.Alors pour aider Vincent dans sa confusion, on lui a fait tester un jeu à jouer entre amis.Avec une baballe.Vincent en est ressorti encore plus confus.