- Les Tuniques Bleues : Nord & Sud est disponible

Publié le Vendredi 6 novembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Chargeeeeeeeeeez !

Jeu culte des années 90 (il est sorti plus exactement en 1989), Les Tuniques Bleues : Nord & Sud vient de ressortir dans une version remasterisée, signée Microids.L'occasion de retrouver Blutch et Chesterfield pour des parties à mi-chemin entre le jeu de plateau, le jeu de stratégie, le jeu tactique, le jeu de plateformes, le jeu d'action... ça en fait des mi-chemins, me direz-vous.Jouable à 2 en local, le jeu s'offre un gameplay revisité, en plus des graphismes retravaillés. Il est disponible dès à présent sur PC, NIntendo Switch, PS4 et Xbox One.On est sur le test et on vous dit rapidement s'il faut en rire ou en pleurer.