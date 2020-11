- Per Aspera débarque le 3 décembre sur PC

Publié le Vendredi 6 novembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu rugueux

Dans Per Aspera, vous incarnez une IA, AMI, dont le but est de terraformer la planète rouge. Il va falloir lui créer une atmosphère, planter des arbres, bref, la préparer. Sauf que vous allez découvrir que vous n'êtes pas la première conscience artificielle envoyée pour tenter l'expérience. Et que la première tentative ne s'est pas déroulée comme prévu...Le jeu est développé par le studio argentin Tlön Industries, édité par Raw Fury, et sortira le 3 décembre sur PC, via Steam et Gog.com.La démo est disponible sur Steam.