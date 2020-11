- Poker Club : nouvelle vidéo et prix dévoilés

Publié le Vendredi 6 novembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à la carte

Ripstone Games a annoncé Poker Club, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre, sera proposé au prix de 24,99 €. Ce jeu de Poker, parce que vu son titre, il aurait été étonnant que ce soit autre chose, sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, puis en 2021 sur Nintendo Switch.Il proposera des parties en ligne avec plus de 200 joueurs, mais pas d'argent réel à parier.Les développeurs discutent actuellement avec Microsoft et Sony pour que toutes les versions - hors Nintendo Switch - soient cross-play.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.