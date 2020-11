- Die by the Blade termine sa campagne Kickstarter

Publié le Mardi 10 novembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça va trancher, chérie...

Die by the Sword est un jeu signé Grindstone, un développeur slovaque, et édité par Triple Hill Interactive. Il s'agit, comme son nom l'indique - ou à peu près - d'un jeu de combat à l'épée.C'est simple : vous choisissez votre combattant, vous choisissez votre épée et vous vous lancez dans un combat épique en 1 vs 1.Le jeu est jouable contre un autre joueur ou contre l'IA.Il reste 3 jours pour participer à son Kickstarter , déjà rempli soit dit en passant. Le jeu est prévu pour juin 2021.